Vize uyanıklarına darbe! Yeşil Kart kuralları sertleşti
Amerika Birleşik Devletleri, ülke sınırları içerisinde geçici vizelerle bulunup sistemin boşluklarından faydalanarak kapak atmaya çalışan yabancılara karşı adeta savaş açtı. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ‘Yeşil Kart’ (Green Card) başvurularında köklü ve çok sert bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Alınan yeni karara göre, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancılar, yasal daimi ikamet statüsü alabilmek için artık zorunlu durumlar haricinde ABD içinden başvuru yapamayacak; tası tarağı toplayıp kendi ülkelerine dönmek zorunda kalacak.