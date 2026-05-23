  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kâbe’miz, Kraliyet Saat Kulesi'nden böyle görüntülendi Limak Holding'den flaş karar: Oradaki faaliyetler ani kararla sonlandırıldı Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin! ‘Baraj taşacak’ dedi ve ekledi: İnşallah bir risk yok Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'den 3 şehir listede! Çölün ortasında son 15 yılın en büyük doğalgaz ve petrol sahası keşfedildi: Her yerden fışkırıyor İletişim Başkanlığı duyurdu! ‘15 Temmuz Milli Hafıza Projesi’ne başvurular başladı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Vize uyanıklarına darbe! Yeşil Kart kuralları sertleşti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vize uyanıklarına darbe! Yeşil Kart kuralları sertleşti

Amerika Birleşik Devletleri, ülke sınırları içerisinde geçici vizelerle bulunup sistemin boşluklarından faydalanarak kapak atmaya çalışan yabancılara karşı adeta savaş açtı. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ‘Yeşil Kart’ (Green Card) başvurularında köklü ve çok sert bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Alınan yeni karara göre, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancılar, yasal daimi ikamet statüsü alabilmek için artık zorunlu durumlar haricinde ABD içinden başvuru yapamayacak; tası tarağı toplayıp kendi ülkelerine dönmek zorunda kalacak.

#1
Foto - Vize uyanıklarına darbe! Yeşil Kart kuralları sertleşti

ABD, geçici vizeyle ülkede bulunan yabancıların yeşil kart başvurularını artık büyük ölçüde kendi ülkelerinden yapmasını zorunlu hale getirdi. Kararın göç sistemindeki boşlukları kapatmayı hedeflediği belirtildi.

#2
Foto - Vize uyanıklarına darbe! Yeşil Kart kuralları sertleşti

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kart başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

#3
Foto - Vize uyanıklarına darbe! Yeşil Kart kuralları sertleşti

Açıklamada, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancıların kalıcı olarak ikamet edebilmeleri için yeşil kart başvurularını zorunlu durumlar dışında yalnızca kendi ülkelerinden yapabilecekleri belirtildi.

#4
Foto - Vize uyanıklarına darbe! Yeşil Kart kuralları sertleşti

Söz konusu kararın "sistemdeki boşluklardan faydalanılmasını" önlemek için alındığı aktarılan açıklamada, bu sayede, kalıcı oturum izni reddedilen kişilerin ülkede yasa dışı şekilde kalmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

#5
Foto - Vize uyanıklarına darbe! Yeşil Kart kuralları sertleşti

Öğrenci, geçici çalışma ve turist vizesine sahip kişilerin ülkeye kısa süreliğine ve belirli bir amaçla geldiği kaydedilen açıklamada, "Sistem, (bu kişilerin) ziyaretleri sona erdiğinde ülkeden ayrılmaları için tasarlanmıştır. Ziyaretleri, Yeşil Kart sürecinin ilk adımı olarak değerlendirilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kulisler hareketlenirken gazeteci Fuat Uğur'un iddiası dikkatleri üzerine çekti. Uğur, Kemal Kılıç..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!
Gündem

Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!

Saçların alt kısımlarının kesilerek üst kısımlarının bırakıldığı “Tas kafa” saç modeli yasaklanıyor.

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Gündem

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kriz yeniden tırmandı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve ..
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor
Siyaset

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir siyasi iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin MHP’ye g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23