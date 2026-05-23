Bu yanlış sağlık sorunlarına yol açıyor! Bayram sofrasında bu hataya düşmeyin

"Dondurma ya da hafif sütlü tatlılar daha uygun seçenekler olacaktır. Gün içerisinde hareket etmeyi ihmal etmeyelim. Bayram ziyaretleri arasında yapılacak kısa yürüyüşler hem sindirime hem de genel sağlığa katkı sağlayacaktır. Mangal yapılacaksa et ile ateş arasında yaklaşık 30 santimetre mesafe bırakılmasına dikkat edilmelidir. Bu yöntem daha sağlıklı bir pişirme sağlar. Kavurma, ızgara ve haşlama gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan uzak durulmalıdır. Ayrıca günün her öğününde et tüketmek yerine beslenme düzenini dengelemek önemlidir. Öğlen et tüketildiyse akşam sebze yemeği tercih edilebilir. Ya da öğlen hafif sebze ve yoğurt ağırlıklı beslenilip akşam et tüketilebilir. Dengeli ve kontrollü beslenme, bayramı daha sağlıklı geçirmemize yardımcı olacaktır."