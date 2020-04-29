Atasoy Şirketler Grubu 400 bin gıda kolisi dağıtacak

Atasoylar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yardıma muhtaç ailelere altı hafta boyunca 400 bin gıda kolisi dağıtacaklarını belirtti.

Başkan Atasoy konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs kapsamında yardımlara destek verdiklerini ve bu süreçte hükümetin yardıma muhtaç ailelere yönelik başlattığı kampanyaları da takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini ifade etti. Başkan Atasoy, korona virüs sürecinde yaşanan sıkıntılara Atasoylar şirketler topluluğu olarak kayıtsız kalmadıklarını ve hemen harekete geçtiklerini vurgulayarak, “Çin’de ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsünün etkisi her geçen gün artıyor. Bu süreçte yetkililer özellikle vatandaşların evlerinde kalmasını isterken Atasoylar Grup olarak de virüs ile mücadele için bir takım kararlar aldık. Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan ailelere 6 hafta boyunca dağıtılacak olan 400 bin gıda kolisi hazırlandı.

Bunun yanında şirketler topluluğu olarak korona virüsü ile ilgili 100 bin adet medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduk” diye konuştu.

Başkan Atasoy, yardım kolilerinin önümüzdeki günlerde dağıtımının başlanacağını da sözlerine ekledi.