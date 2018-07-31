Ataşehir'de uyuşturucu baskını: Evde yetiştirmişler!
İstanbul Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evde kurdukları sera ile hint keneviri yetiştirerek sattığı öne sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.31 Temmuz 2018 Salı 14:38
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İnönü Mahallesi'nde bir evde kurdukları sera ile uyuşturucu yetiştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada evin balkon ve tuvalet kısmında oluşturulan 3 farklı serada saksılar içinde 74 kök hint keneviri ile 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden R.E.'nin 10 farklı suç kaydı olduğu bildirildi.
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