Ataşehir'de uyuşturucu baskını: Evde yetiştirmişler!

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İnönü Mahallesi'nde bir evde kurdukları sera ile uyuşturucu yetiştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada evin balkon ve tuvalet kısmında oluşturulan 3 farklı serada saksılar içinde 74 kök hint keneviri ile 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden R.E.'nin 10 farklı suç kaydı olduğu bildirildi.