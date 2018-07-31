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Ataşehir'de uyuşturucu baskını: Evde yetiştirmişler!

İstanbul Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evde kurdukları sera ile hint keneviri yetiştirerek sattığı öne sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 14:38
Ataşehir'de uyuşturucu baskını: Evde yetiştirmişler!

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İnönü Mahallesi'nde bir evde kurdukları sera ile uyuşturucu yetiştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada evin balkon ve tuvalet kısmında oluşturulan 3 farklı serada saksılar içinde 74 kök hint keneviri ile 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden R.E.'nin 10 farklı suç kaydı olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:38
  1. uyuşturucu operasyonu
  2. kenevir
  3. Hint keneviri
  4. Ataşehir

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