Ataşehir’de korona virüse rağmen kumar oynanan adrese operasyon: 7 kişi yakalandı

Ataşehir’de kumar oynanan bir adrese yapılan operasyonda kumar oynayan 7 kişi yakalandı. Korona virüse rağmen bir arada kumar oynayan şahıslara kumar oynamak ile kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan para cezası ile adli işlem uygulandı.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi, Turan Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı yönünde bilgi edinen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 25 Nisan günü 01.00’da adrese yapılan operasyonda, adresin ikamet olarak kullanıldığı, içeride 2 adet masa ve çok sayıda sandalyenin bulunduğu, içeride bulunan 7 şahsın toplu halde oturarak sosyal mesafe kuralına aykırı hareket ettikleri ve kumar oynadıkları belirlendi. Şahısların her birine TCK 195. Madde ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3 bin 180 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca 5 şahsa kumar oynamak suçundan bin 225 TL para cezası, 2 şahsa ise kumar oynamaya yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.