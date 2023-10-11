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Aktüel Ataşehir’de Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırı
Aktüel

Ataşehir’de Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 23:34:00 -
Ataşehir’de Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırı

Ataşehir’de Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Ataşehir’de Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar oluştu.
Olay, Ataşehir’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 18.30 sıralarında Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırıda bulunuldu. Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosikletle gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


1 gün önce de Dilan Polat’a ait güzellik merkezine saldırı
Engin Polat’a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat’ ait güzellik merkezine silahlı saldırı olmuş ve işletmede maddi hasar meydana gelmişti.

Ne olmuştu?

Günlerdir gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para akladığı iddia ediliyordu. MASAK konuyla ilgili inceleme başlattı ve 200 milyon liradan fazla şüpheli işlem saptandı.

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