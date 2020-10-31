Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama
Patlamada ölen ya da yaralanan bulunmazken, park halindeki bir otomobil hasar gördü - Polis, güvenlik şeridiyle çevrilen alanda patlamanın sebebini öğrenebilmek için çalışma yapıyor
İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle çevreye saçılan konteynerin parçaları park halindeki bir otomobilde hasar oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerinde önlem alan polis, inceleme başlattı.