Ataşehir'de bir imalathanede sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir iş yerinde sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinin alkol imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

İmalathanede yapılan aramalarda sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık bin litre sıvı madde, 60 litre sahte alkol ile 27 litre alkol ele geçirildi.

Sahte alkol yapımında kullanılan teçhizatların da bulunduğu imalathanenin üst katında yapılan aramalarda ise bir kısmı rakı, viski ve şarap olarak üretilmiş, bir kısmı ise mayalanmış alkol halinde bin litre sahte alkol tespit edildi.

Gözaltına alınan Osman E, hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında "sahte alkol imal etmek" suçundan adli işlem yapıldı.