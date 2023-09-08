Ataşehir'de 40 dağcı Merkez Bankası binasında görevde

İSTANBUL Finans Merkezi’ndeki inşaat çalışmalarında sona gelinen Merkez Bankası binasının panel ve camları, 40 kişilik endüstriyel dağcı bir ekip tarafından takılıyor. Şimdiye kadar bin 150 panel camdan 900'ünü takan dağcılar, 353 metrede zorlu rüzgara rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İstanbul Ataşehir ile Ümraniye ilçeleri arasında inşa edilen İstanbul Finans Merkezi’nin bazı bölümleri geçtiğimiz aylarda açılmıştı. Çalışmaların devam ettiği Merkez Bankası binasının inşaatında sona gelindi. 353.90 metrelik yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek binası konumunda olan Merkez Bankası binasının birçok noktası tamamlandı. Binanın dış cephe ve Cihannüma adı verilen çatı kısmının panel camlarının takılması için 40 kişiden oluşan endüstriyel dağcı ekip çalışmalarını sürdürüyor. Binanın yüksek olması sebebiyle, rüzgar etkisi altında çalışan 40 dağcı, binaya takılması planlanan bin 150 adet panel camın 900'ünü taktı. Kalan panellerin de takılması için çalışmalar 353 metrede, zorlu şartlar altında titizlikle devam ediyor.

"BİNAMIZ YÜKSEK DEPREM HAREKETLERİNE GÖRE TASARLANMIŞTIR"



Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Merkez Bankası inşaatı proje müdürü Burak Oruç, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı ziyaret edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası binamız 353.90 metre yükseklikle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası konumunda. 327 bin metre kare inşaat alanına sahiptir. Akıllı teknolojilerle inşa edilmiş bina. Türkiye’nin en yüksek hızlı çift katlı asansörleri mevcuttur. Şu anda üst cihannümada cephe çalışmalarımız devam ediyor. Paneller ve cam montajlarını yapıyoruz. Binamız yüksek deprem hareketlerine göre tasarlanmış bir bina" dedi.

"HAVA ŞARTLARI BİZİ ÇOK ETKİLİYOR"

ÖNE ÇIKAN VİDEO



Dağcı ekibin başındaki şef Mehmet Şükrü Dereci "Prestijli bir projedeyiz. Güzel bir projede bulunmak bizim için mutluluk verici. Binamızın bu kotlarında yaklaşık 350 ile 400 kotta çalışıyoruz. Zor da olsa özellikle hava şartları bizi çok etkiliyor. Oldukça güzel bir çalışma yapıyoruz. Hava müsait olduğunda en kısa sürede tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

"YÜKSEKTE OLMAYI SEVEN KADINLARIN DENEMESİNDEN YANAYIM"



Türkiye’nin en büyük projesinde çalıştığını söyleyen Çiğdem Peker "Kadın dağcılarımız var aslında. Bugün tek kişiyim. Kesilnlikle herkese tavsiye ederi. Özellikle trekking yapan yüksekte olmayı seven kadınların denemesinden yanayım. Burası benim işimin zirvesi buradan sonrası ve bundan öncesini konuşmak istemiyorum. Keyifle çalışıyorum, gururla çalışıyorum. Türkiye’nin en büyük projesinde Finans Merkezi'nde çalışıyorum, umarım Avrupa’nın da dünyanın da finans merkezi olacak bir yerde olmak benim için gurur verici" dedi.

40 KİŞİLİK EKİP 353 METREDE ÇALIŞIYOR



Merkez Bankası projesinin mimarlarından Mehmet Can Doğa,panel cam çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Bulunduğumuz kot yaklaşık 290 metredeki bizim ana binamız Cihannüma çatı yapınını içinde bulunmaktayız. Burada yaklaşık 40 kişilik dağcı ekibinin özverili çalışmalarıyla beraber, bin 150 panelin 900'ünü takmış bulunmaktayız. Yükseklikten dolayı rüzgar hızı yüksek.Hava kolullöaır bizi bire bir etkiliyor. Dağcılaırmızı cephelerden sarkarak çalışıyorlar ve hava şartlı bunu bir bir ilgilendiriyor. Bu özverili çalışmayla panellerimizin hepsini takma işlemlerini bitirerek, kısa sürede binamıız teslim etmek için aktif bir şekilde çalışmaktayız " diye konuştu. (DHA)