Ataşehir Modern’den 2.7 milyar liralık hasılat bekleniyor! TMSF’den dev proje

Buğra Kardan

Bünyesinde 700’ü aşkın firma barındıran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) ‘Ataşehir Modern’ projesinin inşaatı yüzde 45 oranında tamamlandı. Projenin farklı daire seçenekleri, yüzde 10 indirimle satışa sunuldu.

Dosya kapanacak

Ataşehir Modern’in büyük ilgi gördüğünü belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Projemizi yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz. Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte Balkaner Grubu’na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF’nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacak” dedi.

2023’te başlıyor

Küresel salgının etkisinin devam ettiği süreçte ortaya koydukları projeyle Türkiye ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerinin altını çizen Gülal, şu ifadeleri kullandı: “Edinim değeri 435 milyon lira olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern’de yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine’ye yaklaşık 1.2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF’nin gücü ve güvencesiyle 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz.”

Şehrin odak noktası

Ataşehir Modern, Anadolu Yakası’nda yer alıyor. En iyi ‘Kent İçinde Kent’ ödülüne lâyık görülen Ataşehir’de konumlanıyor. Yaklaşık 425 bin nüfusu içinde barından ilçenin ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlayan Ataşehir Modern’de daire metrekare fiyatı 15 bin lira. Proje, konut alıcılarına metrekaresi 0.99 kâr oranı, 120 aya varan vade imkânıyla sunuluyor. Eğitim kurumları, parklar, sağlık ve spor merkezlerinin odak noktasında yer alması Ataşehir Modern, E5 ile E6 otoban bağlantı yollarının kesiştiği bir bölgede.

Özgün hayat alanları

Ataşehir Modern, günümüzün ihtiyacı olan insan merkezli bir yaşam modeli vaat ediyor. Projeyleyle farklı taleplere uygun çözümler üretebilmek adına toplamda 34 bin 145 metrekare olan parselde 3 ayrı karma konut blokuyla dikkat çekiyor. Her blok kendi içerisinde farklı yaş gruplarından kullanıcılara özel ve özgün hayat alanları sağlıyor. Bloklar, bu farklı yaşam tarzlarının harmoni ve ritmini çağrıştıran ‘Arya’, ‘Beste’ ve ‘Opera’ isimlerini taşıyor. Toplam 238 bin 752 metrekarede inşa edilerek 3 blokta yükselen Ataşehir Modern (167 bin 208 metrekarelik satılabilir alanıyla), 979’u konut, 44’ü ticari alan olmak üzere toplam bin 23 bağımsız bölümden oluşuyor. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılamayı hedefleyen ve toplam 10 bin 392 metrekare yeşil alana sahip projede havuz, fitness merkezi, sauna, basketbol sahası, kaykay, bisiklet pistleri ile çocuk oyun alanları mevcut.

Farklı tipte daireler

Depreme dayanıklı, enerji verimli ve yangına karşı güvenli projede 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 adet 1+1, 265 adet 2+1, 261 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 32 adet 5+1 daire var. 7 bin 858 metrekare büyüklüğünde sosyal tesise sahip Ataşehir Modern’de bin 514 adet araçlık otopark söz konusu. Her bloktaki kapalı otoparkta elektrikli otomobiller için şarj istasyonu olan projede misafir araçları için de açık otopark bulunuyor. Kamusal alanlarla bağlantılı podyum katların üzerinde yükselen kule katları, kare formda tasarlanmış olmaları sayesinde Adalar, İstanbul, Marmara Denizi, Aydos Ormanı manzarasına hakim. A ve B Blok 18’inci kattan itibaren C Blok ise 22’nci kattan itibaren deniz manzarasına sahip. Proje, çevredeki yüksek yapılarla uyumlu olup malzeme kalitesiyle de standartların üzerine çıkıyor.

Ticari birimlere erişim imkanı

Konutlar çekirdek ve ortak kullanım koridorunun etrafında bulunuyor. Buna karşın ticari birimlere mümkün olduğunca sokak kotundan doğrudan erişim sağlanıyor. Blokların ana girişleri ve ticari birimlerin girişleri, blokların birbirlerine bakan yüzlerinde konumlandırılmış durumda. Bu yaklaşımla, farklı yapı adalarında bulunmalarına rağmen bloklar arasında kavramsal ve fiziksel olarak kent haricinde bir başka arayüz (insanın kentle ve diğer insanlar ile bağ kurabileceği potansiyel) oluşturuldu. Otopark ise zeminin altında, ait olduğu blok sakinlerine hizmet edecek şekilde tasarlandı.

Rakamlarla ‘Ataşehir Modern’

979 konut

44 ticari ünite

238 bin 752 metrekare toplam yapı inşaat alanı

10 bin 392 metrekare yeşil alan

7 bin 858 metrekare sosyal tesis, spor merkezi

Bin 514 otopark

A Blok: ‘ARYA’

Ataşehir Modern projesinin en yüksek kulesi A Blok’ta 595 adet konut ve 15 adet ticaret alanı olmak üzere 610 bağımsız bölümden oluşuyor. Yapı inşaat alanı 110 bin 64 metrekare olan A Blok, 5 bodrum katı ve zemin katla birlikte 49 kattan oluşuyor. Blokun 6. ve 10. katında kat bahçeleri ve blok sakinlerine ait sosyal alanlar bulunuyor. 4 bin 2 metrekarelik sosyal tesisin yer aldığı blokta 710 araçlık otopark yer alıyor. 347 adet 1+1, 181 adet 2+1, 59 adet 3+1, 6 adet 4+1, 2 adet 5+1’den oluşan toplam 595 dairenin bulunduğu blokta, biri zemin katta, diğeri B2. katta (meydan katı) olmak üzere 2 ana lobi bulunuyor.

B Blok: ‘BESTE’

Yapı inşaat alanı 71 bin 462 metrekare olan B Blok’ta 2 bin 253 metrekarelik sosyal tesis, 467 araçlık otopark bulunuyor. 5 bodrum katı ve zemin katla birlikte 35 kattan oluşan blokun 5., 17. ve 35. katlarında özel daireler yer alıyor. Özel daireler, yüksek tavanlı (4.10 metre), büyük metrekareli ve teraslı yapısıyla ferah bir yaşam alanı sunuyor. 1+1 dairenin yer almadığı blokta, 26 adet 2+1, 90 adet 3+1, 63 adet 4+1, 22 adet 5+1 konut olmak üzere toplam 201 adet daire bulunuyor.

C Blok: ‘OPERA’

Ataşehir Modern projesinin üçüncü kulesi C Blok’un yapı inşaat alanı 57 bin 225 metrekare büyüklüğünde. 6 bodrum katı ve zemin ile birlikte 32 kattan oluşan blokta, 183 konut, 7 ticaret alanı, 1602 metrekarelik sosyal tesis ve 328 araçlık otopark bulunuyor. 5., 14. ve 25. katlarda yüksek tavanlı ve büyük metrekareli daireler bulunuyor. Zemin katta bir lobi yer alıyor.