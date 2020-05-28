Ataşehir Cuma namazı kılınacak camiler | Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?
29 Mayıs’ta camilerde Cuma namazı kılınacak. Cuma namazları şartları uygun olan camilerde kılınacak. Bu sebeple vatandaşlar “Ataşehir’de cuma namazı kılınacak camiler” , “Ataşehir’de hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?” , “İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler” , “Hangi camiler açılıyor?” , “Cuma namazları cami bahçesinde mi kılınacak?” , “Ataşehir’de hangi camide kaç kişi namaz kılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle sağlıktan, ekonomiyi pek çok etkilendi. Bu süreçte sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerler kapatıldı. 16 Mart itibariyle camiler kapatıldı. Vatandaşlar haftalardır Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarihi bekliyor. 29 Mayıs’ta Cuma namazları şartları uygun olan camilerde kılınacak. Peki, Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?
Ataşehir Cuma namazı kılınacak camiler | Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?
29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.
Ataşehir’de cum namazı kılınacak camiler: