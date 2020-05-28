Koronavirüs salgını sebebiyle sağlıktan, ekonomiyi pek çok etkilendi. Bu süreçte sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerler kapatıldı. 16 Mart itibariyle camiler kapatıldı. Vatandaşlar haftalardır Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarihi bekliyor. 29 Mayıs’ta Cuma namazları şartları uygun olan camilerde kılınacak. Peki, Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?

Ataşehir Cuma namazı kılınacak camiler | Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.

Ataşehir’de cum namazı kılınacak camiler: