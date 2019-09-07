0553 313 94 23

Atapark’ta film müzikleri keyfi

Çankaya Belediyesi Orkestrası’nın verdiği yaz konserleri devam ediyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:06
Atapark’ta film müzikleri keyfi

Çankaya Belediyesi Orkestrası’nın verdiği yaz konserleri devam ediyor. Kuğulupark, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleşen konserlerin ardından Çayyolu Atapark’ta da film müziklerinden oluşan konser Çankayalılara keyifli bir gece yaşattı.


Çankaya Belediyesi Orkestrası tarafından düzenlenen 5 konserlik serinin 4’üncüsü Çayyolu Atapark’ta düzenlendi. Konserde vatandaşlar film müzikleriyle keyifli bir akşam geçirdi.


İlki Kuğulupark’ta düzenlendikten sonra Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı’ndaki konserlerle devam eden yaz konserlerinin bu kez durağı Çayyolu Atapark oldu.


Şef Mehmet San yönetiminde, Burcu Altınel ile Murat Deryaoğlu’nun seslendirdiği film müziklerinden oluşan konserde Çankayalılar, yıllar içinde izledikleri ve aşina oldukları filmlerin müzikleriyle geçmişe yolculuk yaptılar.


Bugüne kadar yapılan 45’likler, 80’ler, Barış Manço şarkıları ve film müzikleri türlerinden oluşan konserlerin sonuncusu, 13 Eylül 2019 Cuma günü Dikmen’de bulunan Ahmed Arif Parkı’nda düzenlenecek. Çankaya Belediyesi Orkestrası bu yaz için planlanan son konserinde türkülerle Çankayalıların karşısına çıkacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:06
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya'daki Amazon yangınları zirvesi
    1. Kolombiya'daki Amazon yangınları zirvesi
    2. Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
    3. Trabzonspor mahkemeye gidiyor!
    4. Semt pazarında ürün bolluğu fiyatlara..
    5. Otomobil dereye uçtu
    6. Kapalı pazar yerine güneş enerji..
    7. Koca yürekli minik Ömer’e ödül
    8. "Anadolu'dan İzlenimler" sergisi 11..
    9. Kızıltepe’nin sokaklarında satranç..
    10. Metruk yapılara yıkım
    11. Odunlukta çıkan yangın korkuttu
    12. Torbalı, düşman işgalinden kurtuluşunu..
    13. Esendere Belediyesi’ne 1 adet kazıcı..
    14. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    15. Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
    16. TÜFAD Mersin Şubesi Göksel’in ismini..
    17. Faslı hemşireye ırkçı saldırı!..
    18. Yapı müteahhitlerinin..
    19. Fatih’te yanan ahşap bina iş..
    20. Rus römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan..
    21. Kardeş Kent Protokolü Elmadağ’da..
    22. Başkan Seçer, zabıta personeli ile..
    23. ANKASAM Avrasya Masası Başkanı Dr...
    24. Washington Post’tan yine teröre..
    25. Turgutlu’da kurtuluş coşkusunda Melek..
    26. Okan Üniversitesi öğretim üyesi alım..
    27. Balıkesir'de kaçak sigara operasyonu!
    28. Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde
    29. Harmandaki fındıkların minik bekçileri
    30. Güneydoğu Avrupa'ya Türkiye'den ucuz..
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...