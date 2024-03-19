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Gündem Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 00:43:00 -
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre; görevden alınan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Mart 2024 tarihli resmi gazetede bazı kararlar yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre; görevden alınan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi atandı.

Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Sayarlar İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Abdülhamit Tüfekçioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ise Rıza Uçan atandı.

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