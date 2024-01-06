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Gündem Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2024-01-06 01:33:00 -
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.

Kaynak: AA

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