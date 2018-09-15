0553 313 94 23

Atama kararları yayımlandı… İşte atanan sürpriz isimler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:04
Atama kararları yayımlandı… İşte atanan sürpriz isimler

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Ahmet Koca atandı.

AA'nın haberine göre; Lüksemburg nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze alındı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Ömer Gücük, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Hakan Olcay, Teftiş Kurulu Üyeliğine Bekir Uysal, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Gül Büyükerşen ve Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Esin Çakıl getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Şeref Kalaycı'nın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yusuf Tekin'in atamaları gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 09:04
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı
  3. recep tayyip erdoğan
  4. atama
  5. Prof. Dr. Şeref Kalaycı
  6. Yusuf Tekin
  7. Ömer Gücük
  8. Mehmet Haluk Ilıcak
  9. Ali Naci Koru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Ermenistan'a telefon! Umut Ali evine dönüyor
    1. Erdoğan'dan Ermenistan'a telefon! Umut..
    2. Okullarda yeni dönem! 'Steril alan'
    3. Hangi üniversite boş kontenjanla..
    4. Meteoroloji uyardı! 5 gün sürecek
    5. YKS ek yerleştirme ile öğrenci alan..
    6. HDP'liler yeni havalimanında..
    7. ’40 yıllık sorunu çözdük’
    8. Üniversitelerin boş kontenjanları ve..
    9. 280 bin aday daha hayallerine..
    10. 3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    11. 3. havalimanı personel alımı 3...
    12. Ömer Gücük hangi göreve atandı?
    13. Atama kararları yayımlandı… İşte..
    14. Lise kayıtları ne zaman başlayacak..
    15. TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
    16. Yer: Adana… Kimse ne olduğunu çözemedi
    17. Naci Koru merkeze mi çekildi?
    18. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    19. Ahmet Koca kimdir? Ahmet KocaAile,..
    20. İnce: İspatlasınlar siyaseti bırakırım
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Türkiye hamle yaptı! Rejim birlikleri kaçıyor
    Türkiye hamle yaptı! Rejim birlikleri kaçıyor
    ‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı
    ‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı