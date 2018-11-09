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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o isimler

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevleri ile bazı ülkelerin büyükelçiliklerine getirilen isimler belli olduğu atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

09 Kasım 2018 Cuma 07:07
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o isimler

AK Parti eski Artvin Milletvekili İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.

Büyükelçi atamaları: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Yunanistan'a Burak Özügergin, Somali'ye Mehmet Yılmaz, Fas'a Mehmet Aydın Doğan büyükelçi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 07:07
  1. Aydın
  2. Artvin
  3. İbrahim Kalın
  4. İsrafil Kışla

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