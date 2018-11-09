Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o isimler
Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevleri ile bazı ülkelerin büyükelçiliklerine getirilen isimler belli olduğu atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.09 Kasım 2018 Cuma 07:07
AK Parti eski Artvin Milletvekili İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.
Büyükelçi atamaları: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Yunanistan'a Burak Özügergin, Somali'ye Mehmet Yılmaz, Fas'a Mehmet Aydın Doğan büyükelçi oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.
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