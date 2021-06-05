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Aktüel Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 09:12:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Güngör, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Emriye Bağdagül Ormancı atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Bütçe Genel Müdürlüğüne de Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar Sazlık getirildi.

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