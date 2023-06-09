Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne Doç. Dr. Hasan Doğan yeniden atandı. İdari İşler Başkanlığına Dr. Metin Kıratlı yeniden atandı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel yeniden atandı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Yunus Arıncı yeniden atandı. Prof. Dr. Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na yeniden atandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden atandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Dr. Yasin Yıldız yeniden atandı. Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.
BDDK Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı. Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.
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