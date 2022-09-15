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Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurumu ve kuruluşlarında çeşitli atamalar gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 12:46:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet müfettişliklerine Erkan Öncel, Yavuz Selim Can, Murat Dönmez, Burak Soytürk, Yunus Biçen ve Mehmet Burak Turan atandı. Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyesi Uzman Doktor Emre Çıkaklıoğlu, Nöroloji Üyesi Profesör Doktor Ayhan Köksal ve Göğüs Hastalıkları Üyesi Uzm. Dr. Özlem Saniye İçmeli görevden alındı. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu başkanlığına, Beşinci Adli İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Caner Beşkoç atandı. Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji üyeliğine, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Kuşhan görevlendirildi. Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Umut görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne, Şırnak İl Müdürü Muzaffer Akçam atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına Ahmet Kürşad Dosdoğru atanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan ise görevden alındı.

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