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Aktüel Atalay: Yeni yasa ile Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak
Aktüel

Atalay: Yeni yasa ile Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, “sosyal medya yasası” na ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:55:00 -
Atalay: Yeni yasa ile Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, “sosyal medya yasası” na ilişkin yaptığı açıklamada, “Sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirildi. Bu düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olacaklar ve Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak. Ayrıca Türkiye’deki kullanıcıları sayesinde reklam geliri elde eden sosyal ağ sağlayıcılarının, ülkemizin reklam ve vergi düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mahkeme kararıyla bunlara erişimin internet trafiği bant genişliği (hızı) yüzde 50 azaltılabilecek, ihlalin devamı halinde bu yüzde 90’a kadar olabilecek” dedi.

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