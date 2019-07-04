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Atakum’un sorunları masaya yatırıldı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Atakum Belediye Başkanı Av.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:51
Atakum’un sorunları masaya yatırıldı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin ortak katılımıyla gerçekleştirilen “Halk Günü”nde Atakum’un sorunları masaya yatırıldı. Atakumlu vatandaşlar istek ve taleplerini doğrudan ilgililere iletti.


Atakum Kaymakamlığı tarafından, kaymakamlık binasında halk günü gerçekleştirildi. Halk gününe Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar tek tek söz alarak dilek, şikâyet, öneri ve taleplerini anlattı.


Halk Günü programının ardından Vali Kaymak, Kaymakam Nazlı ve Başkan Deveci yine Atakum Kaymakamlığında yapılan “KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni”ne katılarak, KKTC’nin hazırladığı madalya ve beratları protokol üyeleriyle birlikte Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve Atakum’da ikamet eden 72 gaziye takdim etti.


Törenin bitimindeyse Samsun Valisi Osman Kaymak ve Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Bir süre makamda sohbet eden konuklar, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Deveci ile Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürü ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Vali Kaymak, Kaymakam Nazlı’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:51
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