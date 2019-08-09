0553 313 94 23

Atakum’da dilenci operasyonu

Samsun’un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek caddelerine düzenlediği operasyonla 13 dilenciyi yakaladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:18
Atakum’da dilenci operasyonu

Samsun’un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek caddelerine düzenlediği operasyonla 13 dilenciyi yakaladı. Vatandaşların “Duygu sömürüsü yapıyorlar” diye tepki gösterdikleri dilencilerin üzerinden çıkan paralara ise kamuya aktarılmak üzere el konuldu.


Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hastane ve cami önlerinde dilenci operasyonu düzenledi. İlçenin işlek caddelerine dağılan 4 zabıta ekibi, özellikle cuma namazı öncesi ve sonrasında sayıları artan dilencileri tek tek araçlara bindirdi. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren operasyonlarda 13 dilenci yakalandı. Şahısların üzerinden çıkan ve dilencilik yoluyla elde edilen paralar ise tutanak tutularak kamuya teslim edildi.



Vatandaş tepkili


Çeşitli noktalardan alınarak Atakum Belediyesine getirilen dilencilerin üzerileri arandı ve tutanak tutularak kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Dilencilerin Atakum Belediyesine getirilişi sırasında belediye önündeki bazı vatandaşlar dilencilere tepki gösterdi. Bir vatandaş, “Hem duygu sömürüsü yapıyorsunuz hem de yakalanınca kızıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Uygulama esnasında zabıta memurlarının dilencileri araçlara götürdüğüne şahit olan bazı vatandaşlarsa denetim için teşekkür ederek, Atakum’da dilencilere müsaade edilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kulakları kesilerek işkence yapılan köpeğe okul bahçesi yuva oldu
    1. Kulakları kesilerek işkence yapılan..
    2. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram..
    3. Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    4. Burhan Kuzu'ya skandal sözler! 'Senin..
    5. İHH ve Fetih-Der'den İdlib'e yardım..
    6. İkramiyelerini alan emekliler memnun
    7. Bayburt’ta 2 kişiyi bıçaklayan..
    8. Fenerbahçe'nin rakibi Demir Grup..
    9. Dev projede geri sayım başladı!
    10. Başkan Pekmezci’den Kurban Bayramı..
    11. Real Madrid Fransız yıldızın peşinde!
    12. TEM Otoyolu’nda oluşan bayram..
    13. Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
    14. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    15. Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor
    16. Büyükşehir ailesi bayramlaştı
    17. Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat..
    18. ERÜ Rektörü Çalış’tan Bayram Mesajı
    19. Kapanca Sokak’taki tarihi yapılar..
    20. Mermer Heykel Sempozyumu sona erdi
    21. Trabzonspor Kulübü Başkanı..
    22. Tehlike saçan kavşaklara önlem..
    23. Siemens’ten yeni frekans konvertörü..
    24. Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası
    25. Valilik binasında deprem tatbikatı
    26. Vali Gündüzöz’den tayini çıkan..
    27. "Beşiktaş takımında şampiyon olmak..
    28. Narenciyede 900 milyon dolar ihracat..
    29. Fanatik Yahudilerin "baskın tehdidi"..
    30. Başkan Asya, hayvan pazarını ziyaret..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!