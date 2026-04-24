Atakum'da ahlak operasyonu: Fuhuş çetesine darbe!
Samsun’un Atakum ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takip, başarılı bir operasyonla sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceden belirlenen bir iş yerine düzenlenen baskında, fuhuş batağına saplanan organizasyon deşifre edildi. Adliyeye sevk edilen şebeke üyeleri, çıkarıldıkları mahkemece demir parmaklıklar ardına gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Çalışma kapsamında 6 mağdur kadın ile 27 bilgi sahibi erkek tespit edildi.
İş yerine gerçekleştirilen operasyonda M.A. (27), İ.A. (35) ve C.E. (36) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada bulunan fuhuş suçuna yönelik deliller ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Yıllardır araştırılan kazanın sebebi belli oldu! Pilotlar selfie çekerken savaş uçakları çarpıştı