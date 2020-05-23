Atakum Belediyesi çocukların mutluluğuna köprü oldu

Atakum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde hayırsever Samsunlular ile kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar arasında mutluluk köprüsü kurdu. Giyim eşyaları, Atatürk’ün Nutuk eseri, boyama kitapları ve renkli boya kalemlerinden oluşan bayram paketleri, belediye personeli ile Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerince miniklere ulaştırıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi yurttaşlara, Samsunlu hayırseverlerin destekleri ile yardım eli uzatan Atakum Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde kırsal mahallelerde yaşayan çocukların yüzlerini güldürdü. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin tüm Samsun’a yaptığı dayanışma çağrısının ardından harekete geçen hayırseverler, ilçenin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar için giyim eşyası bağışında bulundu. “Minik Tebessümlerden Toplumsal Mutluluğa” adı verilen projenin oluşturulması ve yürütülmesindeki tüm sorumluluğu Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri gönüllü olarak üstlendi. Uzun süredir hazırlık çalışmaları yürütülen proje kapsamında Ramazan Bayramı arifesinde Atakum’un köyden mahalleye dönüşen kırsal alanlarına ulaşan gönüllü ekipler, minik yüreklere bayram mutluluğu yaşattı.

Minik tebessümlerden toplumsal mutluluğa

Korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerde geçirilecek olan Ramazan Bayramı’nda Samsunlular arasında sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının hissedilebilmesi için Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin yaptığı çağrı karşılık buldu. Kırsal mahallelerde yaşayan dezavantajlı minikler için ellerini taşın altına koyan çok sayıda Samsunlu hayırsever, Atakum Belediyesi’nin başlattığı “Minik Tebessümlerden Toplumsal Mutluluğa” adlı projesine çocuklar için kullanılmamış giyim eşyaları bağışladı. Belediyenin Paylaşım Merkezi’nde giyim ürünlerini cinsiyet ve belirli yaş gruplarına göre sınıflandıran Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, minikler için özel hediye paketleri oluşturdu. Bayram mutluluğunu üst seviyeye taşımak isteyen gönüllü gençler, paketlerin içine Atatürk’ün Nutuk eseri, boyama kitabı ve boya kalemleri de ekledi. Atakum Belediyesi’nin hayırseverler ile çocuklar arasında kurduğu mutluluk köprüsüyle taşınan paketler, bayram öncesinde hazır hale getirildi.

"Gelecek bayram daha çok çocuğa ulaşacağız"

Ramazan Bayramı öncesinde tebessüm turuna çıkmak üzere Atakum Belediyesi’nde bir araya gelen gönüllü ekipler, son hazırlıklarını tamamlayıp yola koyuldu. Minikler için hazırlanan yaklaşık bin 500 hediye paketi, Atakum’un kırsal mahallelerinde yaşayan dezavantajlı çocuklara dağıtıldı. Bayram arifesinde kendileri için özel olarak hazırlanan paketlere kavuşan minikler büyük mutluluk yaşadı. Hediyelerini inceleyip birbirlerine gösteren çocuklar Bayramlarda onları unutmayan Başkan Cemil Deveci’ye çok teşekkür ettiler. Öte yandan bayram mutluluğunu miniklerle paylaşan Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, “Temmuz ayının sonunda Kurban Bayramı için özel bir proje hazırlıyoruz. Kentimizde yaşayanlar haricinde Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir yanında bulunan Samsunluları, toplumsal mutluluğu artırmaya katkı sağlamaları için daha fazla teşvik edeceğiz. Mutluluk köprümüzü dijital dünyaya taşıyarak daha çok bağışçı ile daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.