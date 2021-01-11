ATAK FAZ-2’nin ilk teslimatı 2021 yılında yapılacak

Kalifikasyon testleri Aralık 2020’de başarıyla tamamlanan ATAK FAZ-2 helikopteri envantere giriyor. Kalifikasyon testleri tamamlanan ATAK FAZ-2 hakkında son açıklama Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapıldı.

Basın mensuplarıyla 11 Ocak 2021 Pazartesi günü bir araya gelen Demir 2021 yılı içerisinde güvenlik güçlerine teslim edilmesi planlanan sistemler hakkında açıklamalarda bulundu. Demir açıklamasında, ATAK FAZ-2 kapsamında TUSAŞ tarafından üretilen ilk helikopterinin teslim edilmesinin planlandığını aktardı.

ATAK FAZ-2 helikopterinin ilk uçuşu Kasım 2019’da TUSAŞ tesislerinde başarıyla gerçekleştirilmişti. T129 ATAK’ın lazer ikaz alıcı ve elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu Kasım 2019’da başarıyla gerçekleştirmiş ve kalifikasyon testlerine başlanılmıştı. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerinin 2021 yılında ilk teslimatı yapılacak.

Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn, 28 Aralık 2020’de resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelmişti. Saadoonn ziyareti süresince Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini de gezmiş ve ürünler hakkında bilgi almıştı. Geziye dair Irak Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde ATAK Faz-2 helikopterinin seri üretim hattında olduğu görülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 ATAK projesi kapsamında bugüne kadar Türk Havacılık Uzay Sanayii-TUSAŞ tarafından üretilen 57 adet ATAK helikopteri güvenlik güçlerine teslim edildi. TUSAŞ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 51 adet, Jandarma Genel Komutanlığı’na ise 6 adet ATAK helikopteri teslimatı yapıldı. ATAK FAZ-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 adet teslim edilecek.

Türk Kara Kuvvetleri’ne 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’na ise 24’ü kesin 3’ü opsiyonel toplam 27 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilecek.