‘Ata Dedeler’ hakim karşısında!

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından mahkeme başkanı, sanıklara savunmalarını yapmaları için söz verdi.

Sanık Sedat H, Mayıs 2020’de komşularının tavsiyesi üzerine İzmir’de bir otelde devletin dış ticaret istihbaratıyla ilgili olduğu söylenen oluşuma katıldığını anlattı.

O toplantıda devletin dış ticaret işleriyle ilgilenen ekibin emekli olduğunu ve yeni bir ekibin kurulacağının anlatıldığını aktaran Sedat H, “Ben de mağdurum. Ağustos 2020’de külliyede bir toplantı yapılacak ve görevlerimiz bildirilecekti. Ancak verilen sözler tutulmadı” savunmasını yaptı.

Sedat H, sanıklardan Hidayet Kaya ve Bahtiyar Ç’nin kendisiyle defalarca konuştuğunu, ayrılmaması gerektiğini söylediklerini, ancak 2021 Ocak’ta mesaj atarak oluşumdan ayrıldığını öne sürdü. İş insanı olduğundan dolayı örgüt içerisinde “elçi” görevi verildiğini ancak kimseye emir ve talimat verilmediği ileri süren Sedat H, “8-10 toplantıya katıldım. Toplantılara 200 kişinin üzerinde katılım oluyordu. Bahtiyar Ç, ‘25 Şubat 2021’e kadar ayrılma devlet büyüklerimizle seni görüştüreceğiz’ dedi. Ama ben ayrıldım” ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini “Ata Dedeler” olarak tanıtan suç örgütüne 20 Ocak 2022’de operasyon düzenledi, 43 kişi gözaltına alındı.

Bu kapsamda hazırlanan iddianameye göre kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu bir grup, kendilerini “devletin ticari istihbarat ayağı” olarak tanıtarak, örgüte yeni üye kazandırıp haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadinde bulundu. Sanıklar, kişileri örgüte katılış aşamalarına göre, “elçi”, “elçi yardımcısı”, “büyük ata dede”, “ata dede”, “baş dede”, “dede”, “sözcü dede”, “masa başkanı”, “masa üyesi”, “saha başkanı”, “saha üyesi” şeklinde kodladı. Örgüt üyeleri ayrıca zamanla kendilerine katılan prestijli kişilerin mesleki konum ve kariyerleri üzerinden sağladığı güvenle maddi menfaat elde etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, örgüt lideri olmakla suçlanan Salice Fedakar savunma yaptı. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Salice Kaya, Ali Eşki ve Hidayet Kaya’yı adli kontrol şartıyla tahliye etti, davayı 13 Mart’a erteledi.

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