Ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yola çıkan ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sivas-Şarkışla'da yola çıkan ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
S.G. (47) yönetimindeki 05 LA 258 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Kışla köyü yakınlarında yola aniden çıkan ata çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki B.K. (34), M.S. (35), E.B. (46) ve E.K. (29) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise telef oldu.
Kaza yapan araçtakilerin Gaziantep'ten, Amasya'daki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.