Ata bindin diye kırmızı ışığı unutma! Mazot zammı ile dalga geçen genç arabaya çarpıldı
Hatay'da mazot zammını tiye alan gençler TikTok videosu çekti. At üzerindeki genci çeken kişi, "Mazot zammından bu hale geldik." dedi. Birkaç saniye sonra ise ata araba çarptı.
Yeniakit.com.tr
Hatay'da at üzerinde TikTok videosu çeken gence araba çarptı. Kaza anı çekim yaptıkları kameraya yansıdı.
Genç hastaneye kaldırıldı, ata ne olduğu bilinmiyor!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen gençler mazot zammını tiye almak isterken kaza yaptı.
Trafikte at üzerinde giden genci çeken kişi, "Mazot zammından bu hale geldik." dedi. Birkaç saniye sonra bir araba ata çarptı. At ile üzerindeki genç yere düşerek yaralandı.
Hafif yaralanan genç hastaneye kaldırılırken atın akibeti ise bilinmiyor.