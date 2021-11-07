ATA AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman olacak 2021 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılında ATA AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteyi açıktan okumak isteyenler Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Andolu Üniversitesi açık öğretim fakültelerini tercih etti. ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimini bir hayli devam ediyor. Peki açık öğretim fakülteleri sınavları ne zaman? ATA AÖF sınavları ne zaman olacak? İşte açık öğretim fakülteleri sınav takvimi ve ATA AÖF güz dönemi ara sınav giriş ekranları...