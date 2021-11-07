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Eğitim ATA AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman olacak 2021 2022?
Eğitim

ATA AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman olacak 2021 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılında ATA AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteyi açıktan okumak isteyenler Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Andolu Üniversitesi açık öğretim fakültelerini tercih etti. ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimini bir hayli devam ediyor. Peki açık öğretim fakülteleri sınavları ne zaman? ATA AÖF sınavları ne zaman olacak? İşte açık öğretim fakülteleri sınav takvimi ve ATA AÖF güz dönemi ara sınav giriş ekranları...

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:55:00 - 2021-11-07 11:56:22
ATA AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman olacak 2021 2022?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2020-2021 eğitim öğretim yılı akademik takvimi belli oldu. Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler adaylar ATA AÖF sınav tarihlerini araştırıyor. Peki ATA AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? 

2021 ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.

ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri

Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

ATA AÖF ders geçme notu kaç?

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada " (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir. " ifadeleri yer almıştı.

ATA AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Atatürk Üniversitesi 2021-20212eğitim öğretim yılı sınav tarihlerini öğrencilerle paylaştı. Buna göre ATA AÖF sınavlar yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

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