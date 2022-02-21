ATA AÖF 2022 bahar dönemi kayıt yenilme ne zaman bitecek? ATA AÖF bahar yarıyılı ders kayıt ücreti ne zaman yatırılacak?

Anadaolu Üniversitesi, İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinin kayıt yenileme işlemleri 21 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı. AÖF bahar dönemi kayıt yenilele işleminin bugün sona erecek olması nedeniyle ATA AÖF’de okuyan öğrenciler de 2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ile ATA AÖF 2022 bahar dönemi kayıt yenileme ücretlerini sorgular oldu. ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenilme ne zaman bitecek? 2022 Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders seçimi ne zaman? İşte detaylar...

ATA AÖF 2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme ne zaman bitecek?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat'ta sona erecek. ATA AÖF’ye yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.

ATA AÖF 2022 bahar dönemi ders kayıt ücretleri ne zamana kadar yatacak?

ATA AÖF ara sınıf öğrenciler ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar. Ders kayıtları ve materyal ücreti ödeme tarihleri 14 Şubat ve 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mazeretli ders kayıt tarihleri ise 21 Şubat ve 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF 2022 bahar dönemi ders kayıt ücretleri hangi bankaya yatacak?

ATA AÖF materyal ücretleri;

Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri,

İnternet Bankacılığı,

* Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.