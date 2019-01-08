Ata 1 ise insana sayısız faydası var

Osmanlılar “soluğan” (Nefes darlığı) çeken atlara "at kestanesi yedirirlerdi. Bizden 17. yüzyılda Avrupa'ya yayılmıştır. Atlara şifa vesilesi olmakla kalmamış, insanlara da yenilerek değil ama, ilâç olarak yararı ortaya çıkmıştır.

Kokusuz ve hafif buruk lezzetli kabuklarda tanen, saponin, kumarin ve flavon türevleri bulunur.

Çok beyaz ve yumuşak olan odunu tornaya ve yontarak işlemeye uygundur. İyi bal yapmaya elverişli olan bol miktardaki balözü bezlerinden dolayı arıların akınına uğrar.

İçindeki "tanen, saponinler, glikozitler, (aesculin, aescin), acı madde, nişasta, şeker, fraksin ve yağ sebebiyle eczacılıkta iltihap giderici ilaçların yapımında kullanılır.

Ekşi tadı olan körpe yaprakları bazı yerlerde toplanıp sarması yapılarak yenilir.

At kestanesi deyip geçmeyin!..

-Gökgürültülü havada dışarıda kaldıysanız at kestanesi ağacının altına sığınabilirsiniz. At kestanesi ağacına yıldırım isabet etmez, elektriği geçirmez.

-Güvelere karşı at kestanesi meyvelerini çamaşır dolaplarına koyabilirsiniz.

-Hamilelik çatlakları ve kilo alıp vermekten dolayı kaynaklanan çatlakların iyileştirilmesinde faydalıdır.

Unutmamalıyız ki, bu tür çatlaklara cerrahi müdahale dahi kesin çözüm değildir fakat sabah akşam düzenli kullanımda, çatlaklarda gözle görülür bir kapanma meydana gelir.

-Kremi ciltteki genişlemiş gözenekleri kapatmakta, yüzdeki kırmızı görünen kılcal damarları yok etmektedir. Bu özellikler at kestanesinin damar büzücü oluşundan kaynaklanmaktadır.

-Basura yönelik de kullanılır. Damar esnekliğini artıran bu bitkinin içinde aescin adlı kılcal damar kanamalarını durduran bir bitkisel enzim yer almaktadır.

-Varis sorunlarında kompresyon çorapları kadar etkili olur.

-İç kanamalarda etkilidir. Kılcal damarların çatlamasını ve kanamasını iyileştirir.

-Hazımsızlığı önler. Kan dolaşımını güçlendirerek, atardamar iltihaplarını giderir.

-Romatizmal ağrılar, kas ağrıları, saç dökülmesi, yüzdeki güneş lekeleri, damar ağrıları ve göğüslerin toparlanmasında son derece etkili olan at kestanesi, hemoroit tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Kestaneler öğütülerek toz haline getirilir. Bir bardak suya bir kaşık toz konularak günde üç kere içilirse basur, ishal ve varis hastalıklarına iyi gelir. Nezle ve nefes darlığına da iyi gelir.

-Kabuğu kaynatılarak içilirse; hazımsızlığa, soğuk algınlığına, ateş yükselmesine, Nikriz hastalığına iyi gelir.

Nasıl kullanmalıyız?

İnce kıyılmış kestanelerden bir kahve kaşığı 0,5 litre suda haşlanır, 2 saat bekletilir. Günde 4 defa yemeklerden önce birer çay bardağı içilir. Yapraklardan ise aynı miktar suya bir çorba kaşığı konularak aynı şekilde kullanılır.

-Sıtma ve romatizmaya karşı, bir miktar tohum toz haline getirilir. Sabah ve akşam birer kahve kaşığı yutulur.

-Romatizmaya karşı, bir şişeye at kestanesi çiçekleri konur, üzeri örtülecek şekilde zeytinyağı ilave edilir. Uzun bir süre güneşte ağzı kapalı bir şekilde bekletilir. Bununla romatizmalı yerler ovulur. At kestanesi meyvesinin ezerek yağı çıkarılır, romatizmalı yerler ovulur.

-Basur kanamalarına karşı, 100 gr. suya 4 – 5 gr. kestane konur, pişirilir. Sonra süzülür, günde üç bardak içilir. Veya toz haline getirilir, günde 3 – 4 defa birer kahve kaşığı, su ile birlikte içilir.

-Romatizma veya siyatik için, bir miktar kestane meyvesi toz haline getirilir. Balla karıştırılarak macun yapılır. Günde üç defa birer kahve kaşığı yenir. Veya bir miktar kestane toz haline getirilir, üzeri tamamen örtülecek şekilde zeytinyağı ve çörek otu yağı karışımıyla doldurulur. Üç hafta güneşte bekletilir, şikayet edilen yerler bu yağla ovulur.