At kestanesi nerelerde kullanılır? Kestanenin cilde faydaları nelerdir? Kestane maskesi tarifi

At kestanesi nedir?

At kestanesi, Sapindaceae ailesine ait çiçekli bir bitki türüdür. At kestanesi ağacında genellikle her bir salkımda sadece 1–5 meyve gelişir; meyve at kestanesi olarak adlandırılan bir somun benzeri tohum içeren yeşil, dikenli kapsüllerdir. Bitki ayrıca kestaneye benzerliğinden dolayı at kestanesi adını almıştır.

Bu bitkiden at kestanesi kremi ve at kestanesi yağı gibi çeşitli ürünler de üretilir.

Kestanenin cilde yarar sağladığı konulardan temel olanları şunlardır:

Kestane su oranı yüksek olan bir besin olduğu için, tüketildiğinde bedeni serin tutma üzere bir özelliği vardır. Dolayısı ile ekseriyetle yaz günlerinde; sıcağa karşı dayanıklılığın artması ve cildin nem istikrarını sağlaması maksadı ile tüketilir. Bilhassa su kestanesi susuzluk için teğe birdir.

-Ciltte herhangi bir şişkinlik oluştuğunda ve bu şişkinliğe olağan kestane yahut su kestanesinin püresi sürüldüğünde, şişkinlik iner.

-Kalsiyum, fosfor ve potasyum bakımından varlıklı bir besin olduğundan, diş sıhhatinde ve dişleri güçlendirmede de değerli tesirleri vardır.

-At kestanesinden elde edilen özün içerisinde aescin isimli bir unsur vardır ve bu öz eklem iltihabına uygun gelir.

-Sarılık ve gibisi enfeksiyonlarda tedavi maksatlı kullanılabilmektedir.

-Detoks tesiri olan bir besindir. Toksinlerin bedenden uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

-Cildin daha sağlıklı, parlak ve doğal görünmesinde rol oynar.

-Kestanenin kaynatılıp suyu çıkartıldığında; bu suyun kızamık kaynaklı kabarmış olan bölgelere olumlu tesiri vardır.

-Saça maske olarak uygulandığında, saçı daha kalın ve parlak gösterme özelliği vardır. Ayrıyeten saç derisinin toksinlerden arınarak daha sağlıklı olmasını sağlar.

AT KESTANESİNİN FAYDALARI

- At kestanesi içerdiği apigenin sayesinde kırışıklığı önleyerek yaşlanmayı önler.

- Hemoroid rahatsızlığında meydana gelen kanamaları önler.

- Eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmada kaynaklı ortaya çıkan ağrıları dindir.

- Kan dolaşımını düzenleyen at kestanesi yağı varis oluşumuna ve damar çatlağına iyi gelir.

- At kestanesi yağı aynı zamanda saç dökülmesini durdurur ve kepek oluşumunu engeller.

At kestanesi nerelerde kullanılır?

Çay olarak; At kestanesi çayı, soğuk algınlığı, hazımsızlık ve ateş gibi durumlarda kullanılmaktadır.

Krem olarak; At kestanesinin en yaygın kullanımı kremdir. Yağ olarak; Aktarlarda hazır olarak satılan at kestanesi yağı cilt ve saç için kullanılmaktadır.

At kestanesi nazardan korur mu?

– Bazı yerlerde de kestaneleri boncuk gibi dizilerek mücevher olarak kullanılır. – Kestanelerinin bir odanın köşelerine yerleştirilmesi durumunda örümcekleri kaçırdığına inanılır. At kestanesi kremi yüze kullananlar yorumları olumludur. – Nazara karşı insanlar üzerlerinde at kestanesi tohumu taşırlar ya da tütsü şeklinde evlerde kestanesinin tozu yakılır.

At kestanesi ağacı yaprak döker mi?

At Kestanesi Ağacı Yaprak Döker mi? Hoş görünen ve eşsiz çiçekleri olan at kestanesi ağacı genellikle yaz aylarında yaprak dökerler.

At kestanesi olduğu nasıl anlaşılır?

At kestanesi çok fazla gördüğümüz bir ağacın meyvesidir. At kestanesini anlamanın yolu boyutuyla alakalıdır. At kestanesi normal kestaneye göre daha büyüktür.

Atlar at kestanesi yer mi?

Osmanlı’da nefes darlığı çeken atlara yedirilen at kestanesi, ilaç olarak insanoğlunun da hastalıklarına derman oluyor. Osmanlılar “soluğan” (Nefes darlığı) çeken atlara “at kestanesi yedirirlerdi. Bizden 17. yüzyılda Avrupa’ya yayılmıştır.

At kestanesi tadı nasıl?

“Tadı yok gibidir” Bu kestaneleri ancak pişirince anlarsınız.

At kestanesi neden yenmez?

Ancak at kestanesi eskulin adı verilen bir zehir içerdiğinden çiğ olarak tüketilmesi ölüme varan sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla at kestanesi çiğ olarak kesinlikle tüketilmemelidir. Eskulin maddesi DNA hasarına yol açtığından tehlikelidir. Baş ağrısı, mide bulantısı, felç, koma ve ölüme neden olabilir.

At kestanesi Jeli yakar mı?

At kestanesi jeli cilde sürülerek kullanılmaktadır. At kestanesi jeli yüze sürülür mü diye de merak etmiş olabilirsiniz. Genel olarak herhangi bir yan etkisi olmadığı söylense de özellikle gözaltı ve göz çevresi gibi ekstra hassas bölgelerde kullanmadan önce kolda ufak bir bölgede alerji testi yapmanız önerilmektedir.

Cildi Nemlendiren Kestane Maskesi

1 cezve suya 3 adet kestane eklenerek kaynatılır. Kestaneler yeterlice yumuşadıktan sonra ocak kapatılır ve kestaneler soğumaya bırakılır. Soğuma etabı gerçekleştikten sonra kestanelerin kabukları soyulur ve içleri de püre haline getirilir. Bu püreye 1 çay kaşığı süt, 1 yemek kaşığı badem yağı ve 1 yemek kaşığı bal eklenir. Pürüzsüz bir imaj kazanana kadar bu karışım karıştırılır. Yüze sürüldükten sonra 15 dakika kadar beklenir. Sonrasında durulanır. Haftada 1 yapılabilecek bir maskedir.

Pürüzsüz Bir Cilt İçin Kestane Maskesi

1 cezve suya 2 adet kestane koyularak kaynatılır. 2 kestane soğuduktan sonra kabukları soyulur ve 1 yemek kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı süt eklenir. Tıpkı vakitte 2-3 damla zeytinyağı da ek edilir. Bu karışım yüze maske olarak uygulandıktan sonra 20 dakika bekletilir. Haftada 1 yahut 2 kez uygulanabilecek bir maskedir.