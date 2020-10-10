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Dünya Asya ülkesinde sivillere yönelik kanlı saldırı! Ölüler var
Dünya

Asya ülkesinde sivillere yönelik kanlı saldırı! Ölüler var

Asya ülkelerinden Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:42:00 -
Asya ülkesinde sivillere yönelik kanlı saldırı! Ölüler var

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Helmand'ın Girişk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı.

Saldırıdan Taliban sorumlu tutuldu

Açıklamada saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 9 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada saldırıdan Taliban sorumlu tutulurken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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