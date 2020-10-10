Asya ülkesinde sivillere yönelik kanlı saldırı! Ölüler var
Asya ülkelerinden Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Helmand'ın Girişk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı.
Saldırıdan Taliban sorumlu tutuldu
Açıklamada saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 9 sivilin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada saldırıdan Taliban sorumlu tutulurken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.