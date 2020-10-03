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Dünya Asya ülkesinde ortalık karıştı! Bomba yüklü araçla kanlı saldırı
Dünya

Asya ülkesinde ortalık karıştı! Bomba yüklü araçla kanlı saldırı

Güney Asya ülkesi Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan diğer saldırganlar da kaymakamlık binasına girmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:18:00 -
Asya ülkesinde ortalık karıştı! Bomba yüklü araçla kanlı saldırı

Afganistan'da 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı saldırı düzenlendi.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

En az 15 ölü, 50 yaralı

Bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Gani Hil ilçe kaymakamlığı binasını hedef aldığını söyledi. Diğer saldırganların kaymakamlık binasına girerek saldırmaya çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini aktaran Hogyani, 15 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 50'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Düzenlenen bombalı saldırı sonucu bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığı bildirilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı belirtildi.

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