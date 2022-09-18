Asya ülkesinde 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi
Asya ülkesi Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, yetkililer Tayvanlıları tsunami tehlikesine karşı uyardı.
Tayvan'ın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve 10 kilometre derinliğinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.