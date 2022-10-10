Asya ülkesi duyurdu: Türkiye'den SİHA almaya karar verdik

Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin'in sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Malezya Hava Kuvvetleri için 3 birim orta irtifa ANKA SİHA alınacağını duyurdu.

Malezyalı yetkililerden ANKA SİHA satın alımına ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Detayların önümüzdeki süreçte açıklanacağı belirtiliyor.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayetuddin El-Mustafa Billah Şah öncülüğündeki bir heyet ağustos ayında Türkiye gezisinde ANKA'yı üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ye (TUSAŞ) bir ziyarette bulunmuştu.

Malezya Savunma Bakanı Hüseyin'in duyurusu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki Asya ülkesinin Türkiye'den SİHA satın alma arayışında olduğunu açıklamasının ardından geldi.

"Malezya ve Endonezya Türkiye'den SİHA satın almakla ilgileniyor"

Çavuşoğlu, Japonya'da eylül ayının sonlarında yaptığı bir basın toplantısında Malezya'nın Türkiye'den SİHA alımı ile ilgilendiğini açıklamıştı.

Türkiye'den SİHA satın alımıyla ilgilenin diğer bir ülke olarak Endonezya gösterilmişti.

Endonezya'nın da yakın gelecekte Türkiye'den satın alacağı SİHA'ya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News