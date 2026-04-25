30 bin çadır Sudan'a ulaştı 5 kıtada, 84 ülkede Türkiye'nin eli var Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu 'Top Yuvarlak, Vicdan Düz mü?' Akdeniz'deki deprem zinciri sonrası kritik uyarı: Fay hattındaki gerilim buralara kayabilir Gardaş hayırdır! Kan emici Siyonist'e bu tebrik yakışır mı? Mustafa Ceylan yazdı Trump bunadı! Şu saçma açıklamaya bakın... Hürmüz krizi boykot markalarını batırdı! Bakan Kacır: Türkiye, teknoloji girişimciliğinde küresel merkez olacak Terminal İstanbul Askerler açlıktan ölüyor! Bakan Gürlek, Türkiye'nin faili meçhul haritasını paylaştı: Liste başı İzmir! 75 ilde 638 dosya yeniden incelenecek
Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesi Merih'ten iddialı sözler

Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesi Merih'ten iddialı sözler

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen ve teknik direktör Matthias Jaissle'nin en mühim kozlarından biri olan milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Milli oyuncu, bu akşam Al Ahli ile Japon ekibi Machida Zelvia arasında oynanacak final müsabakasından önce AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral, final için heyecanlı olduğunu anlatarak, "Asya Şampiyonlar Ligi finalinde üst üste ikinci kez yer almak bizim için büyük bir gurur." dedi.

Elde ettikleri başarıyla ilgili de konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu sadece kulübümüz adına değil, Suudi futbolu için de çok önemli bir başarı. Bu seviyede süreklilik göstermek ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

 

Kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten deneyimli oyuncu, "Takım olarak çok çalıştık ve yine kupayı kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle kupayı kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merih Demiral, geçen sezon Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve çıktığı birinci finalden zaferle dönen ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etmişti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda bugün oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi final maçı, saat 19.15'te başlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe’de 'Talisca' planı devrede: Kante ile orta saha kilit altında

Fenerbahçe’de 'Talisca' planı devrede: Kante ile orta saha kilit altında

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim iyice tavan yaptı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim iyice tavan yaptı!

Dünya derbisine saatler kala: Fenerbahçe’de nefesler tutuldu!

Dünya derbisine saatler kala: Fenerbahçe’de nefesler tutuldu!

