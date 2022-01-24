Asya piyasalarında kriz: Düşüşle başladı!
Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri yatırımcıların bu hafta odak noktasında olan Fed toplantısı öncesinde düştü.
Asya hisseleri Pazartesi günkü işlemlerde geriledi. Bölgede yatırımcıların odak noktasında Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek Federal Açık piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bulunuyor. Yatırımcılar Fed'in faiz kararı ve devamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecek.
Japonya'da Nikkei 225 ve Topix Endeksleri düştü. Güney Kore'de kayıplar yüzde 1,5'u aştı. Hong Kong'da da piyasa açılışından kısa bir süre sonra endeks geriledi.
Avustralya Borsası da negatif bölgede seyretti.