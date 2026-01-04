  • İSTANBUL
Dünya

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

ABD’nin Venezuela’da seçilmiş lideri ve eşini bir haydutluk operasyonuyla rehin alarak New York’a kaçırmasına Asya-Pasifik başkentlerinden sert tepki yağdı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yaşananları "tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirip Maduro’nun derhal serbest bırakılmasını isterken; bölge ülkeleri Washington’un uluslararası hukuku hiçe sayan bu tutumuna karşı itidal ve diyalog çağrısı yaptı.

Venezuela’da 3 Ocak şafağında düzenlenen ve Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in alıkonulmasıyla sonuçlanan ABD operasyonu, dünya siyasetinde "haydutluk" ve "korsanlık" tartışmalarını alevlendirdi. Egemen bir devletin başkanının dış müdahaleyle zorla görevden alınmasına Asya-Pasifik bölgesindeki birçok ülke en üst perdeden itiraz etti. Malezya lideri Enver İbrahim, Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, bu müdahalenin küresel güvenliği tehdit eden karanlık bir süreci başlattığını belirtti. Endonezya ve Hindistan gibi bölgesel güçler ise Washington'un uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu tutumuna karşı tarafları barışçıl çözüme ve Venezuela halkının iradesine saygı duymaya çağırdı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafları sivillerin korunmasına, diyalog ve barışçıl çözüme öncelik tanımaya çağırdı.

Bakanlık, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Takaiçi, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi ve ülkede istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel istikrarın sağlanması ve gerginliğin önlenmesi amacıyla tüm tarafları diyalog ve diplomasiye davet etti.

Albanese, "Uluslararası hukuku ve Venezuela halkının iradesini yansıtan barışçıl, demokratik bir geçiş sürecini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları gerginliği azaltmak için çaba göstermeye davet etti.

Bakanlık, Venezuela halkının görüşlerine saygı gösterilerek demokrasinin yeniden tesis edilmesini ve en kısa sürede ülkenin istikrara kavuşmasını istediklerini belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada, taraflara itidal çağrısı yapılarak sivillerin korunmasına öncelik verilmesinin ve Venezuela halkının iradesine saygı duyulmasının gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, tüm tarafları çatışmayı barışçıl şekilde çözmeye davet etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm ilgili tarafları, bölgenin barış ve istikrarını sağlamak için sorunları diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Dışişleri Bakanlığı, tarafları, sorunları barışçıl yollarla çözmeye ve çatışmanın tırmanmasını önlemek için itidal göstermeye çağırdı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Enver, "Her ne sebeple olursa olsun, görevdeki bir hükümet başkanının dış müdahaleyle zorla görevden alınması, tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, Venezuela halkının, siyasi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

