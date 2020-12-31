Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1541 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 474 bin 64’e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 244’e, iyileşenlerin sayısı da 439 bin 796’ya yükseldi.

Filipinler, Amerikan ilaç devi Johnson & Johnson'ın bağlı iştiraki Belçikalı Janssen ilaç şirketinin Kovid-19 aşı adayının kısa sürede klinik deneylere başlayacağını duyurdu.



- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 932 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 510 bin 80’e çıktı.



Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı ise 7 bin 479'a yükseldi.



- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 25’i yurt dışı kaynaklı, toplam 30 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 599 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 411 kişi iyileşti.

Dün itibarıyla normalleşme sürecinin 3. aşamasına geçilirken, 8 kişiye kadar toplanmalara izin verildi.



250 kişiye kadar toplu ibadetlere izin çıkarken, yarından itibaren de sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacak.



- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 68 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 847'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 148'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 813’e yükseldi.



- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 194 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 884’e çıkan ülkede, virüse yakalanan 61 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 240 kişi iyileşti.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, yılbaşı öncesi getirilen tedbirler kapsamında, gece kulübü, kumarhane ve masaj salonları gibi mekanların 4 Ocak'a kadar geçici olarak kapatılması kararı alındı.

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, yılbaşı tatilinde seyahat kısıtlamasına gidilmeyeceğini ancak bazı illerde ek tedbirler uygulamaya konulacağını duyurdu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 799'a ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 671 kişi sağlığına kavuştu.