Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 883 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 469 bin 886’ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 109’a, iyileşenlerin sayısı da 438 bin 678’e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 1049 Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 509 bin 148’e çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 452'ye yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 524 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 362 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 70 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 610'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 136’ya ulaştı, 7 bin 474 kişi de sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 123’e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 161 kişi iyileşti.