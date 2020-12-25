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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:25:00 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1885 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 467 bin 601'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 62'ye, iyileşenlerin sayısı da 430 bin 791'e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 1163 Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 507 bin 265'e çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 398'e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 509 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 332 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 482'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 136’ya ulaştı, 7 bin 217 kişi de sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 81 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 910'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 130 kişi iyileşti.

- Çin

Çin'in kuzeydoğusunda liman kenti Dalian’da son 24 saat içerisinde 7 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, yetkililer milyonlarca kişiye Kovid-19 testi yapılacağını açıkladı.



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