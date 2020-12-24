  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:19:54 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1776 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 465 bin 724'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı da 430 bin 490'a yükseldi.

Başkent Bangkok, salgın riskinin en yüksek olduğu yerler arasında değerlendirilirken, burada 3 Ocak'a kadar eğitime ara verildi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1234 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 506 bin 102'ye çıktı.

Son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 378'e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 495 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 322 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 71 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 425'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 135’e ulaştı, 7 bin 203 kişi de sağlığına kavuştu.​​​​​​​

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam, kent sakinlerine yetecek sayıda Kovid-19 aşısı temin edilmesinin garanti altına alındığını belirtti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı, toplam 67 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 829'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 116 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pandemiyi biliyorlar mıydı? 1 sene önce yayımlanan çizgi roman şok etti!
Dünya

Pandemiyi biliyorlar mıydı? 1 sene önce yayımlanan çizgi roman şok etti!

ABD merkezli IDW Publishing Şirketi bünyesinde çıkartılan IDW Comics dergisinin, pandemiden önce Pandemica adlı 5 sayılık bir seri yayımladı..
Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti
Medya

Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti

Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 39’uncu bölümünde, Targun Hatun, Osman Bey’e olan hislerini açığa vurdu...
Trump'tan flaş karar! Veto etti
Dünya

Trump'tan flaş karar! Veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay