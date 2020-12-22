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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:41:19 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1314 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 462 bin 815'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 21'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 429 bin 419 oldu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1318 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 503 bin 501'e çıktı.

Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 329'a yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 29 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 461 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 287 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 63 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 301'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 132’ye ulaştı, 6 bin 995 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 427 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 716'ya çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 78 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine yeni kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Başbakan Chung Sye-kyun, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkedeki kayak merkezlerinin ve turistik mekanların 3 Ocak’a kadar kapatılacağını bildirdi.

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