Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1721 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 461 bin 505'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8 bin 957'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 429 bin 207 oldu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1470 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 502 bin 183'e çıktı.

Son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 312'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 439 bin 694 kişi iyileşti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9’u yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 432 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 279 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 85 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 238'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 130’a ulaştı, 6 bin 910 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 289'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 53 kişi iyileşti.

Ülkede, binlerce kişi Kovid-19 testi yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bangkok’un Samut Sakhon kentinde binlerce Taylandlı üçlü sıralar halinde kuyruk oluşturarak Kovid-19 testi yaptırmayı bekledi.

- Avustralya

Avustralya’nın Sidney kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine bazı eyaletlerde seyahat yasakları uygulanmaya başladı.

Avustralya yönetimi, ülkenin en büyük şehri Sidney’de artan Kovid-19 vakalarını önlemek amacıyla, kentteki vatandaşlar için diğer bölge ve eyaletlere giriş yasağı kararı aldı.

Öte yandan yetkililer, gece yarısından sonra Sidney Havaalanından yapılacak bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.