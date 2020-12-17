Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1470 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 454 bin 447'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 850'ye, iyileşenlerin sayısı 419 bin 902'ye yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1134 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 496 bin 975'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 192'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 431 bin 590 kişi iyileşti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 377 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 238 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 96 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 900'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 124’e ulaştı.

Virüse yakalanan 6 bin 534 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 281'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 989 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 757'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 616 kişi sağlığına kavuştu.