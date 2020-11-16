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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:41:37 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya- Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1738 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 409 bin 574'e çıktı.  

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 839'a yükseldi. 

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 374 bin 366 oldu. 

- Bangladeş 

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2139 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 434 bin 472'ye çıktı. 

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 215'e yükseldi.  

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti. 

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. 

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 124'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 29 kişi iyileşti. 

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 467'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, kentte şimdiye kadar 108 kişi öldü.

- Tayland 

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 875'e çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 721 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 603'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

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