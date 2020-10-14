  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:52:59 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, yurt içi kaynaklı 6 vakanın Şandong eyaletinde kaydedildiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 611'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 736 kişinin iyileştiği ülkede, 241 kişinin tedavisi sürüyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31'i yurt dışı kaynaklı 84 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 889'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 23 bin 30 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 438'e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1684 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 382 bin 959'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 593'ye yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 297 bin 449 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 652 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 457 kişi iyileşti, 136 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1910 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 346 bin 536'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 449'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 293 bin 860'a ulaştı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 889'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 740 kişi de iyileşti.

Singapur'da geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerin kaldığı ve ülkedeki Kovid-19 vakalarının artışında etkili olan misafirhanelerde 25 Mart'tan bu yana ilk kez vaka görülmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki
Gündem

Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına y..
'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!
Gündem

'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Darbe iması yapıl..
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin
Teknoloji

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin "Arma"sını kullanacaklar

Kazakistan ordusunun, Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8'i kullanmaya hazırlandığı bildirildi.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay