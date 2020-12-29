Asya-Pasifik ülkeleri, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne karşı tedbirleri sıkılaştırdı

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün bazı Asya-Pasifik ülkelerinde de görülmesi üzerine bölge ülkeleri yeni tedbirler aldı.

Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türüne şimdiye kadar bölge ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Japonya'da rastlanırken, Malezya'da İngiltere'dekine benzer bir virüs mutasyonu vakası tespit edildi.

Virüsün varyasyonunun görüldüğü ülkelerde salgın tedbirleri artırılıp Kovid-19 aşısı çalışmaları hızlandırılırken, bu türün henüz görülmediği ülkeler de tedbirleri sıkılaştırdı.

- Çin, İngiltere'den uçuşları yasakladı

Kovid-19 salgınının büyük oranda kontrol altına alındığı Çin'de hükümet, Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'den uçuşlara yasak getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, 24 Aralık'taki açıklamasında, Kovid-19'un mutasyonuna karşı alınan tedbirler kapsamında, İngiltere ve Çin arasındaki tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Vang, kararın, Kovid-19 mutasyonunun potansiyel etkileri hakkında yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından alındığını kaydetti.

- Güney Kore aşı tedarik sürecini hızlandırıyor

22 Aralık'ta İngiltere'den Güney Kore'ye hava yollarıyla gelen bir aileden 3 kişide Kovid-19'un bu türüne rastlanması üzerine Seul hükümeti, 2021'de ülkeye gelecek aşıların tedarik süresini hızlandırmak için çalışmalara başladı.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, aşının onaylanması için öngörülen 180 günlük sürecin, 40 güne indirilerek hızlandırılacağı bildirildi.

Bakanlık ayrıca birkaç ay içinde ülkeye gelmesi planlanan ek aşı dozlarının da 20 günde gelmesi için çalışmalara başlandığını kaydetti.

- Japonya'da sınırlar 31 Ocak'a kadar kapalı

Şimdiye kadar 8 kişide Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türüne rastlanan Japonya'da, oturum izni bulunmayan tüm uluslararası yolculara, 31 Ocak'a kadar kapılar kapatıldı.

Yeni vizelerin verilmesini de askıya alan Japonya hükümeti, iç turizmi teşvik eden "Seyahate Çık" kampanyasını pazartesi itibarıyla ülke genelinde 11 Ocak'a kadar askıya aldı.

Güney Kore ve Tayland dahil, daha önce anlaşılan 10 ülkeden gelecek uzun süre vizeli iş insanı ve öğrenci geçici kısıtlamadan etkilenmeyecek.

- Endonezya, uluslararası uçuşları 2 hafta kapatacak

Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Endonezya'da hükümet, Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'den, ülkeye yönelik seyahatleri tamamen durdurma kararı aldı.

Buna ilaveten Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 1 Ocak'tan itibaren Endonezya'nın 2 haftalığına uluslararası uçuşlara kapatılacağını açıkladı.

- Singapur, ülkedeki Kovid-19 bağışıklığını yüzde 90'a çıkartacak

Singapur'da ise İngiltere'den ülkeye 17 Kasım ile 17 Aralık arasında gelen 31 kişiden birinde, virüsün hızlı bulaşan türü tespit edildi.

İngiltere'deki virüs mutasyonunun ülkeye uğramasıyla Sağlık Bakanlığı, ülke nüfusunun yüzde 80'ine Kovid-19 aşısı yaptırılmasına yönelik hedefin yüzde 90'a çıkartılacağını açıkladı.

Pandemi tedbirleri kapsamında 31 Ocak'ta Çin'den ülkeye bütün uçuşları kapatan Singapur hükümeti, 23 Mart'ta aldığı "ülkeye yönelik tüm uluslararası uçuşlara yasak" uygulamasını hala sürdürüyor.

- Malezya, İngiltere'den öğrenci dönüşlerini yasakladı

Malezya Sağlık Bakanlığı, 25 Aralık'ta Sabah eyaletindeki bir Kovid-19 hastasından alınan örneklerde, virüsün İngiltere ve Güney Afrika'da görülen türüne benzer bir mutasyon geçirdiğini belirlediklerini açıkladı.

İngiltere'de Kovid-19'un hızlı bulaşan türünün görülmesi üzerine Malezya hükümeti, ülkede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin 1 Ocak 2021'den itibaren Malezya'ya dönebileceğini fakat İngiltere'nin bu listede yer almayacağını duyurdu.

Salgın nedeniyle 16 Mart'tan bu yana tüm ülkelere kara ve hava sınırlarını kapatan Malezya, diplomatik misyon ve uluslararası kuruluş çalışanlarının ülkeye dönüşüne, Kovid-19 testi ve 10 günlük karantina şartıyla izin veriyor.

- Tayland'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılabilir

11 Aralık'ta sınırlarını uzun süreli turistik seyahate açan Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19'un söz konusu türüne rastlanmadı fakat İngiltere ve Güney Afrika'daki virüs mutasyonu gelişmeleri üzerine hükümet, tedbirleri artırma sinyali verdi.

20 Aralık'tan bu yana günlük Kovid-19 vaka artışının üç haneli rakamlara yükselmesinin ardından Başbakan Prayut Çan-oça, "Halkımız salgınla mücadelede sorumlu davranmazsa ülke çapında sokağa çıkma yasağı yeniden gelebilir." açıklamasında bulundu.

- Filipinler'de karantinaya yeniden dönüş sinyali

Toplam 400 binin üzerine Kovid-19 vakasının görüldüğü Filipinler'de şimdiye kadar virüsün hızlı bulaşan türüne rastlanmadı fakat hükümet, aksi bir durumda ülke genelindeki salgın tedbirlerinin artırılacağına dikkati çekti.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün yaptığı açıklamada, "Virüs varyantının görülmesi durumunda buna çare olacak bir tedavimiz yok. Bu yüzden karantina uygulamasına yeniden dönüş mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Filipinler, virüsün daha hızlı bulaşan türünün görüldüğü ülkelerden seyahatleri yasakladı.



