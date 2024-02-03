  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore yarı finale çıktı
Spor

Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore yarı finale çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 09:32:00 -
Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore yarı finale çıktı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore yarı finale yükseldi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, çeyrek final turunda iki maç oynandı. Ürdün, Tacikistan'ı 66. dakikada Vakhdat Khanonov'un kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve organizasyonda ilk kez yarı finale kaldı.

Çeyrek finalin bir diğer mücadelesinde Avustralya ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 42. dakikada Craig Goodwin'in attığı golle Avustralya 1-0 öne geçse de Güney Kore, Hwang Hee-Chan'ın 90+6. dakikada penaltıdan fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti.

Güney Kore'de Son Heung-Min, 104. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken Avustralya'da Aiden Connor O'Neill, 105+4'te kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca Güney Kore, Avustralya'yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Futbol devi iflas etti! Yetersiz, sadece birkaçı bile: Taraftarlar şokta: İflas bayrağını çekti: Tarihe karışıyor...
Futbol devi iflas etti! Yetersiz, sadece birkaçı bile: Taraftarlar şokta: İflas bayrağını çekti: Tarihe karışıyor...

Spor

Futbol devi iflas etti! Yetersiz, sadece birkaçı bile: Taraftarlar şokta: İflas bayrağını çekti: Tarihe karışıyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk futbolu bunu hak etmiyor! Beşiktaş yenilgi serisinde, başkan Gezi mahkemesinde
Türk futbolu bunu hak etmiyor! Beşiktaş yenilgi serisinde, başkan Gezi mahkemesinde

Spor

Türk futbolu bunu hak etmiyor! Beşiktaş yenilgi serisinde, başkan Gezi mahkemesinde

Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi
Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi

Spor

Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hakem açıklaması: o anlar ile ilgili şartlarını açıkladı! İşte bu yüzden
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hakem açıklaması: o anlar ile ilgili şartlarını açıkladı! İşte bu yüzden

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hakem açıklaması: o anlar ile ilgili şartlarını açıkladı! İşte bu yüzden

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23