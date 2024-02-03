Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore yarı finale çıktı

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, çeyrek final turunda iki maç oynandı. Ürdün, Tacikistan'ı 66. dakikada Vakhdat Khanonov'un kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve organizasyonda ilk kez yarı finale kaldı.

Çeyrek finalin bir diğer mücadelesinde Avustralya ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 42. dakikada Craig Goodwin'in attığı golle Avustralya 1-0 öne geçse de Güney Kore, Hwang Hee-Chan'ın 90+6. dakikada penaltıdan fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti.

Güney Kore'de Son Heung-Min, 104. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken Avustralya'da Aiden Connor O'Neill, 105+4'te kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca Güney Kore, Avustralya'yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.